Studio Usa: "Distrarsi quando si mangia fa dimenticare di essere sazi"

Il rapporto tra la memoria e lo stimolo della fame o la sensazione di sazietà è da tempo oggetto di studio. I ricercatori, in esperimenti su animali di laboratorio, hanno scoperto che in una specifica area del cervello deputata alla memoria (l'ippocampo ventrale) si formano delle tracce menominche dell'esperienza del pasto. Queste tracce "funzionano come sofisticati database biologici che memorizzano più tipi di informazioni come il luogo in cui stavi mangiando, così come l'ora in cui hai mangiato", ha osservato il coordinatore dello studio Scott Kanoski. Quest'area, inoltre, comunica con un'altra zona (l'ipotalamo laterale) nota da tempo per controllare la fame e il comportamento alimentare. Basta interrompere questa connessione per portare gli animali a mangiare troppo.