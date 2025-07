Spesa Militare, Elly Schlein: "Insostenibile il 5% senza tagliare da altre parti"

"Meloni poteva fare e doveva fare come ha fatto Sanchez in Spagna, che ha tenuto la schiena dritta e ha detto no ai ricatti di Trump e l'ha detto nell'interesse del suo Paese", spiega ai microfoni del programma di Rete 4 la segretaria del PD Elly Schlein. E prosegue: "Il premier spagnolo ha usato argomenti molto efficaci. Per prima cosa ha detto che, a condizioni date, aumentare al 5% la spesa militare vuol dire comprare di più da Paesi terzi, proprio come gli Stati Uniti di Trump, e vuol dire affossare lo Stato sociale, le pensioni, il welfare e la sanità. Sanchez, perciò, ha detto che rispetteranno gli obiettivi della Nato, ma senza aumentare la spesa fino al 5%, come chiesto da Trump".