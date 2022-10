Sicilia, dopo un mese chiusa la conta dei voti degli eletti in Assemblea regionale

In Sicilia sono arrivati, dopo un mese, i dati definitivi del voto che permettono così di avere un quadro completo dei 70 eletti all'Assemblea regionale.

I ritardi, nei seggi di Messina e Catania, sono stati causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. I 21 eletti nelle due circoscrizioni dovrebbero essere convocati dai rispettivi Tribunali per il ritiro degli attestati nel giro di 48 ore.