Regionali, in Sicilia vince Schifani: flop del Centrosinistra

I tempi di costituzione -

Per quanto riguarda i tempi di costituzione della giunta regionale, Schifani ha detto che rispetterà "quelli previsti dallo Statuto: non farò altro che presentarmi in Assemblea quando sarà convocata. Farò degli incontri bilaterali chiedendo ai partiti quali sono le loro aspirazioni, chiedendo loro di darmi delle rose di nomi e delle preferenze in merito alle deleghe che aspirerebbero a occupare".

Elettorato scoraggiato -

"Se avessimo potuto votare anche la mattina del lunedì avremo avuto una presenza maggiore. Viviamo in un momento in cui un certo elettorato è scoraggiato. Sta a noi politici riassumere una credibilità e dare delle risposte", ha aggiunto. "Assicuro che se affermerò un principio farò di tutto per realizzarlo perché ne va della speranza di potere riaffermare qualcosa in politica. Il governo Musumeci ha lavorato bene, occorre continuare a lavorare, anche se con un metodo diverso", ha spiegato Schifani.

Il messaggio della Bernini -

"Auguri al presidente Renato Schifani, guida saggia e autorevole, con il quale in questi anni al Senato abbiamo condiviso un lavoro intenso e proficuo che ci ha visti fianco a fianco in numerose battaglie. La sua caratura umana prima ancora che politica, la sua lungimiranza ed esperienza, il suo essere uomo delle istituzioni e figura di garanzia, è esattamente ciò che serve alla regione siciliana. Un caloroso abbraccio da parte mia e di tutti i senatori a un amico e a uno straordinario compagno di viaggio". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.