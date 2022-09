Elezioni, Berlusconi: "Fallito il tentativo centrista di catturare i nostri voti"

Silvio Berlusconi si è complimentato con Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni politiche.

Secondo il leader di Forza Italia , "è fallito il tentativo dei centristi di catturare i nostri voti". Per questo " daremo vita a un governo autorevole ", che sia "in buoni rapporti con Ue e Usa" e che si occupi innanzitutto di prendere "impegni contro il caro bollette con provvedimenti eccezionali". Visto l'esito delle urne, ha concluso Berlusconi , "mi considero impegnato a lavorare per il nostro straordinario Paese".