Elezioni, Salvini: "Maggioranza per 5 anni ma il 9% non mi soddisfa"

"Fondamentale fase riorganizzazione Lega" -

Secondo il leader della Lega "è fuor di dubbio che qualcosa non abbia funzionati" e ci siano stati errori ma "ci sono cinque anni per porre rimedio". Domani è convocato il consiglio federale della Lega per ascoltare i segretario regionali. "Una fase di riorganizzazione del movimento, puntando su sindaci e amministratori, è fondamentale".

"Premiata opposizione a Draghi" -

"Non oso immaginare cosa sarebbero stati altri 9 mesi con un governo confuso e litigioso - aggiunge -. Il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione e coloro che hanno fatto cadere il governo su un termovalorizzatore". "Ho anteposto l'interesse del Paese a quello del partito", spiega ancora aggiungendo che "gli italiani hanno premiato chi ha fatto opposizione e chi ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore. Conte ha sparato pallettoni contro il governo che aveva sostenuto fino al giorno prima".

"Dimissioni? Mai avuta così tanta voglia di lavorare" -

"Non ho mai avuto così tanta determinazione e voglia di lavorare". Cosi' il leader della Lega, rispondendo a chi gli faceva notare che qualche esponente ha chiesto le sue dimissioni come segretario. "Voglio riconoscere il lavoro dei militanti che non hanno mai avuto mezzo incarico retribuito - la frecciata di Salvini - e che in questa campagna hanno fatto molto di più rispetto a chi è in Parlamento da anni". A ogni modo "non vedo l'ora di indicare la strada della Lega per i prossimi 5 anni - conclude - ma sono stato abituato a servire il movimento, non a servirmi del movimento".

"Governo uscente non compia atti contro volontà maggioranza" -

Salvini lancia quindi un monito al governo uscente: "Contiamo che non ci siano atti amministrativi in questo mese in distonia con la volontà popolare. Ci auguriamo che l'ordinaria sia solo ordinaria amministrazione, che non ci siano nomine in ordine sparso, come accaduto negli ultimi giorni. Alcune realtà pubbliche devono essere tutelate e salvaguardate perché alcune nomine degli ultimi due anni non sono all'altezza".

"Governo uscente faccia decreto urgente"

- "C'è un governo in carica per almeno un altro mese e io do il mio assenso perché il governo uscente porti alle Camere un decreto energia urgente, salvabollette urgente. Tutto il resto può venire dopo - afferma ancora -. L'emergenza nazionale, il rischio catastrofe che è alle porte e si deve evitare, è un intervento immediato per bloccare il costo dell'energia. Rischiamo un autunno catastrofico e un novembre ancora peggiore e il governo si insedierà fra un mese e perdere un mese di tempo sarebbe frustrante".

"Daremo al governo squadra migliore" -

"Daremo al governo la squadra della Lega migliore in assoluto. Ma certo sulla sicurezza la Lega si è distinta", spiega ancora Mattini. "Non chiedetemi nomi e cognomi perché non ci ho ragionato ma sarà eccellente e basata sul merito", aggiunge.

"Lombardia? Squadra che vince non si cambia"

- Sulla Lombardia "ho letto analisi simpatiche. Ma il centrodestra è sopra il 50% nella Regione. Qui il centrodestra è maggioranza assoluta. Per regionali e comunali l'election day, lo chiederemo al ministro dell'Interno".