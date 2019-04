Salvini: "Raggi inadeguata a fare il sindaco, lasci fare ad altri"

Per Matteo Salvini "Virginia Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma e non per eventuali illegalità che eventualmente accerterà la magistratura, il mio è un giudizio politico". "Se un sindaco dice che i romani aprono la finestra e vedono la merda e che ha la città fuori controllo - aggiunge il vicepremier riferendosi alle registrazioni emerse sul caso Ama -, non può fare il sindaco a Roma. Lasci che sia qualcun altro a farlo".