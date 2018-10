Salvini: "Non farò lo sgambetto al governo per calcoli elettorali"

"Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo". A dirlo, facendo riferimento al recente scontro tra M5s e Lega sulla "pace fiscale", è il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il quale si dice poi "contento del rapporto che abbiamo costruito in questi mesi con i Cinquestelle".