Roma, Gualtieri: "Raggi? Ha governato male e fatto austerity"

"Che cosa penso di Raggi? Che ha governato male, ha commesso errori, e che forse il principale è stato che non ha fatto nulla". Così Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie per il sindaco di Roma. "Mi sono studiato i bilanci e sono rimasto molto colpito che la politica di austerità che abbiamo contribuito un po' a sconfiggere a Bruxelles ce la siamo ritrovata in Campidoglio", ha aggiunto.