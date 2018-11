Papa Francesco: in politica no a utile personale e al clientelismo

In politica non bisogna "cedere a tentazioni" come "quando, ad esempio, si ricerca l'esclusivo profitto personale o di un gruppo piuttosto che l'interesse di tutti; quando il clientelismo prevarica sulla giustizia; quando l'eccessivo attaccamento al potere sbarra di fatto il ricambio generazionale e l'accesso alle nuove leve". Lo ha affermato Papa Francesco, aggiungendo: "La politica complessa chiede alti statisti cristiani".