Migranti, Conte: dopo premier sarò avvocato contro trafficanti

"Quando avrò smesso questo mio mandato di servizio per il popolo italiano, mi dedicherò al diritto penale per perseguire e assicurare alla Corte internazionale" i trafficanti di uomini. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte commentando il naufragio nel Mediterraneo in cui sono morto almeno 117 migranti. "Sono crimini contro l'umanità", ha quindi aggiunto.