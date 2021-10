Meloni: "In Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie del fascismo" 

Tgcom24

"Nel dna di Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato presente e futuro. E non c'è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, respinge così in una intervista al Corriere della sera, le polemiche seguite all'inchiesta di Fanpage sui presunti rapporti fra il suo partito e l'estremismo neofascista e neonazista.