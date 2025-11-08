Manovra, Meloni: "Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce"

Il premier ribadisce su X il no all'imposta rispondendo alle opposizioni e al segretario della Cgil Landini
Giorgia Meloni interviene nel dibattito sulla Manovra economica con una presa di posizione netta: nessuna tassa patrimoniale sarà introdotta sotto il suo governo. Il premier, in un messaggio pubblicato su X, ha scritto che "le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra" ma che "con la destra al governo non vedranno mai la luce". Il commento arriva mentre le opposizioni tornano a chiedere una maggiore redistribuzione della ricchezza, evocando l’introduzione di una patrimoniale sui grandi redditi, tema che divide da anni la politica italiana. E dopo che il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha rilanciato la proposta di un "contributo di solidarietà" sui grandi patrimoni.
Il post del premier è stato pubblicato nel pieno della discussione sulla legge di bilancio. Meloni ha voluto chiarire la posizione del governo rispetto a un tema ricorrente nel dibattito economico, riaffermando la linea di continuità con le precedenti dichiarazioni del centrodestra: nessuna nuova imposta che colpisca i patrimoni privati o il risparmio degli italiani. Meloni ha più volte sottolineato che la priorità del governo resta "rilanciare l’economia e sostenere famiglie e imprese senza chiedere nuovi sacrifici", come già dichiarato in precedenti conferenze stampa sulla manovra.
Dall’opposizione, il tema della patrimoniale torna ciclicamente al centro dell’agenda politica. Di recente, Elly Schlein, ha ribadito che “la patrimoniale non è un tabù". La segretaria del Partito democratico ha citato nei giorni scorsi l'esempio del Brasile di Lula come modello per un intervento sui “super-ricchi” a livello europeo. Anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha criticato il premier parlando di "retorica senza alcuna proposta concreta" in materia fiscale. Le parole di Meloni, in questo quadro, rappresentano una chiusura definitiva alla prospettiva di un’imposta patrimoniale durante la legislatura in corso. Il centrodestra considera la patrimoniale uno strumento iniquo e dannoso per la crescita, convinto che l’Italia debba invece puntare su riduzioni fiscali selettive e incentivi agli investimenti.
Nel dibattito si è inserito anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che ha rilanciato la proposta di un "contributo di solidarietà" sui grandi patrimoni. Durante l’assemblea della Cigil a Firenze, Landini ha spiegato che un'aliquota dell’1% applicata ai circa 500 mila italiani più ricchi — con patrimoni oltre i 2 milioni di euro — potrebbe generare circa 26 miliardi di euro da destinare a sanità, scuola e lavoro. Il leader sindacale ha aggiunto che "i soldi ci sono, bisogna andare a prenderli dove sono", accusando la Manovra del governo di essere "ingiusta" perché "scarica il peso sui lavoratori e pensionati anziché colpire le rendite".
La posizione del premier arriva in un momento cruciale per la definizione della legge di bilancio. La Manovra punta su tagli al cuneo fiscale, incentivi alle famiglie e misure a sostegno delle imprese. Il confronto sulla legge di bilancio si lega direttamente agli interventi fiscali del governo, tra cui la riduzione dell'Irpef per il ceto medio annunciata da Meloni. Sul fronte opposto, sindacati e opposizioni restano critici. La Cgil ha convocato manifestazioni in diverse città per contestare la Manovra, chiedendo più risorse per salari e pensioni.
La tassa patrimoniale è un’imposta che colpisce la ricchezza accumulata, sotto forma di beni immobili, attività finanziarie o altri patrimoni, indipendentemente dal reddito prodotto. In Italia non esiste una patrimoniale generale, ma sono già in vigore imposte che possono essere considerate patrimoniali "parziali", come l"Imu sugli immobili o l'imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari. L'idea di introdurre una patrimoniale straordinaria ricompare ciclicamente nel dibattito politico, soprattutto nei momenti di crisi economica o di forte debito pubblico.
Le forze di sinistra sono storicamente le principali sostenitrici di un'imposta patrimoniale. L’obiettivo dichiarato è ridurre le diseguaglianze e riequilibrare la pressione fiscale, spostando parte del peso dalle fasce medie e basse a chi detiene grandi patrimoni. Il centrodestra considera la patrimoniale una tassa iniqua e controproducente. Secondo il premier Giorgia Meloni e gli alleati di governo, colpire la ricchezza già tassata rischierebbe di penalizzare il risparmio privato e rallentare la crescita economica.