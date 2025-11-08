Manovra, Meloni: "Con la destra al governo la patrimoniale non vedrà mai la luce"

Nel dibattito si è inserito anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che ha rilanciato la proposta di un "contributo di solidarietà" sui grandi patrimoni. Durante l’assemblea della Cigil a Firenze, Landini ha spiegato che un'aliquota dell’1% applicata ai circa 500 mila italiani più ricchi — con patrimoni oltre i 2 milioni di euro — potrebbe generare circa 26 miliardi di euro da destinare a sanità, scuola e lavoro. Il leader sindacale ha aggiunto che "i soldi ci sono, bisogna andare a prenderli dove sono", accusando la Manovra del governo di essere "ingiusta" perché "scarica il peso sui lavoratori e pensionati anziché colpire le rendite".