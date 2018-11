Manovra, Lega: per boschi abbattuti da maltempo voucher e incentivi

Voucher per la rimozione e il recupero di alberi e tronchi abbattuti dall'ondata di maltempo di ottobre e novembre e credito d'imposta del 30% per le aziende che acquistino quel legname. Sono alcuni degli interventi proposti dalla Lega con un emendamento alla Manovra per "il ripristino ambientale delle aree colpite" e "il sostegno alla filiera del legno".