M5s, la senatrice Silvia Vono aderisce a Italia Viva di Renzi

La senatrice Silvia Vono lascia M5s e passa a Italia viva di Renzi. Lo rende noto la stessa parlamentare, ormai ex pentastellata, con questo comunicato: "Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici". "Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura", ha aggiunto.

"Ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, appunto, è solo una fragile illusione", scrive ancora la Vono. "Perché Matteo Renzi? Ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione. Se ha sbagliato qualcosa nel suo percorso precedente, ne ha fatto tesoro, sapendo farsi da parte, rispettando l'impegno preso con gli italiani".



"Ha continuato a lavorare con intelligenza e in piena libertà e onestà intellettuale, ha scelto di esporsi coraggiosamente, un'altra volta, per l'Italia. Con senso del dovere per il Paese e per il bene comune, onestà intellettuale per il rispetto verso i cittadini, con coraggio e responsabilità anche quando tutto il sistema ti consiglierebbe, proprio perché; sistema, di agire in modo diverso.



"Tutto questo mi accomuna - conclude la senatrice - al nuovo gruppo parlamentare, di cui mi auguro di essere parte integrante, con la determinazione che è ancora possibile dare una svolta al nostro Paese".