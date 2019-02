Roma, Raggi: "Gli alberi cadono perché piantati durante il Fascismo"

"Molti degli esemplari caduti hanno circa 90 anni: sono stati piantati durante il regime fascista ed ora sono giunti al termine della loro esistenza. Si tratta di piante per le quali non bastano le cure ordinarie". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha giustificato la caduta degli alberi causata dal forte vento che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi. Accusata di non svolgere la giusta manutenzione sulle piante, Raggi ha spiegato sulla propria pagina Facebook che per molti alberi della Capitale, cosiderati malati, "serve un piano straordinario per l'abbattimento. Si tratta di piante per le quali non c’è alcun rimedio e per le quali non basta la manutenzione. Questi alberi li potremo sostituire piantandone altri, giovani e sani, al loro posto". Ma se la preoccupazione del sindaco era quella di far arrabbiare le associazioni ambientaliste, in realtà non aveva considerato i propri seguaci sui social, che le hanno prontamente ricordato come a Roma siano presenti momumenti ben più antichi dell'epoca fascista e che, nonostante tutto, sono ancora in piedi.