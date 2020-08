Roma, la 'benedizione' di Grillo alla candidatura di Virginia Raggi: "Daje!"

"Daje". Una sola parola che racchiude mille significanti. Con la più tipica della incitazioni romane, arriva l'endorsement di Beppe Grillo in merito alla ricandidatura di Virginia Raggi al Campidoglio. Il fondatore e garante del MoVimento non si lascia andare ad altri commenti e si limita a pubblicare una fotografia sui social in cui abbraccia l'attuale primo cittadino di Roma. Nella giornata del 10 agosto, Virginia Raggi ha comunicato ai suoi consiglieri l'intenzione di correre nuovamente per la carica di sindaco, aggiungendo che "non ho apparecchiato la tavola per far tornare a mangiare quelli di prima".