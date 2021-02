quellavoltacheDraghi, spopola l'hashtag che ironizza su Mario Draghi "salvatore" della Patria

Mario Draghi, presidente del consiglio incaricato, è indicato tra i suoi sostenitori come un "salvatore" della Patria. E il web ha subito colto la palla al balzo per scatenare la propria ironia. E spopola l'hashtag #quellavoltacheDraghi in cui l'ex presidente Bce viene inserito in fotomontaggi che lo ritraggono mentre compie gesta eroiche.