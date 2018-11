Dl Genova, Casellati: "Con 43 morti speravo clima migliore in Aula"

"Quei 43 morti pesano sulla coscienza di tutti: francamente avrei desiderato un Aula diversa". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si è rammaricata per gli scontri in aula sul dl Genova, approvato con 167 sì e 49 no, raccogliendo applausi. La Casellati aveva infatti dovuto sospendere momentaneamente la seduta riprendendo il ministro Danilo Toninelli ma anche chi lo aveva contestato in Aula.