Di Maio: Via della Seta per export, non è intesa politica con Cina

"Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la Cina, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy, il nostro know-how in un mercato che ce lo chiede". Così Luigi Di Maio commentando la posizione degli Usa, che ha "richiamato" Roma, rispetto al progetto italiano di firmare gli accordi commerciali per la Via della Seta.