Di Maio: "Salvini-Berlusconi alleati, a regionali saremo avversari"

"Berlusconi e Salvini sono alleati. Noi con la Lega abbiamo un contratto di governo. Mi aspetto che si incontrino di nuovo e progettino coalizioni per le regionali, come noi progettiamo liste contro di loro a regionali e comunali". E' quanto ha detto Luigi Di Maio rispondendo a una domanda sul recente incontro fra i due leader di centrodestra. E ha commentato: "Non ci vedo nulla di particolare".