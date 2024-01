Delmastro (FdI): “Se avessi saputo che Pozzolo era armato, gli avrei detto di non venire” | Serracchiani (Pd): "Fino a quando Meloni coprirà i colleghi?"

Tgcom24

La versione di Delmastro Emanuele Pozzolo ha dichiarato di non essere stato lui a sparare. Il deputato è già stato ascoltato dai carabinieri per diverse ore, subito dopo il fatto. "Sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì... Se l'avessi immaginato gli avrei detto di non venire". Così - in un'intervista a Repubblica - il sottosegretario Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, in merito al caso dello sparo partito dalla pistola del deputato del suo stesso partito Emanuele Pozzolo, durante il veglione di Capodanno festeggiato a Biella. Non mi sono accorto di nulla", spiega Delmastro anche in un'intervista al Corriere della Sera. "Era l'una passata, la festa era finita - racconta il sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni - Io sono uscito per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza, nel piazzale. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente di scorta urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola". E alla domanda se abbia incontrato l'onorevole Pozzolo dopo l'incidente risponde: "No, non ancora. Vorrei sentire cosa sia successo anche dalla sua ricostruzione. Chi era presente mi ha raccontato che Pozzolo aveva tirato fuori l'arma, una pistola grande quanto un accendino, per mostrarla. Poi sarebbe partito il colpo, accidentalmente".

Dal Web

Il caso politico Un caso che naturalmente ha subito assunto risvolti politici. L'opposizione è già all'attacco: "Un deputato di Fdi possiede una pistola che porta alla festa di Capodanno a cui partecipano il sottosegretario alla Giustizia Delmastro di Fdi e la sua scorta. La pistola è carica e con il colpo in canna e ferisce un uomo. Non è una fiction di seconda serata - sottolinea la deputata Pd Debora Serracchiani - Il sottosegretario che fa dossieraggio contro l'opposizione affidando le notizie riservate al collega Donzelli, il senatore che presenta una proposta di legge che mette i fucili in mano ai sedicenni e il deputato che va in giro armato, non sono solo "sfortunati", come dichiara Delmastro - ribadisce la responsabile Giustizia del Pd Serracchiani in una nota - ma raccontano molto delle abitudini di chi oggi guida il paese". "E, per inciso - aggiunge Serracchiani - non sono fatti di cronaca, sono fatti tutti politici. Fino a quando la presidente Meloni coprirà questi comportamenti del tutto incompatibili con i ruoli istituzionali rivestiti da questi 'sfortunati' colleghi di partito?"