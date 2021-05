Covid, Salvini: "Dati in miglioramento, ci aspettiamo nuove riaperture"

ansa

"Grazie all'insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoveri in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti in più". Lo ha detto Matteo Salvini, aggiungendo che dalla cabina di regia in programma lunedì 17 maggio "ci aspettiamo riaperture e ripartenza, lavoro e libertà, all'aperto e al chiuso, di giorno e di sera! Fidiamoci degli italiani. No coprifuoco".