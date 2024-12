Tajani a Tgcom24: "Pyongyang non approfitti della crisi di Seul" | "Separazione carriere toghe? Idea di Berlusconi che realizziamo"

Per quanto riguarda le forniture di sistemi difensivi, "sulla difesa aerea noi italiani abbiamo fatto tutto ciò che potevamo: stiamo aiutando in ogni modo l'Ucraina a garantire la propria indipendenza la propria libertà. Certo, ci sono delle offensive russe" in Ucraina, "i russi hanno chiesto addirittura aiuto all'esercito della Corea del Nord e ai mercenari Houthi; questo certamente significa che la Russia vuole alzare il livello dello scontro, e che quindi non c'è una de-escalation. O forse Mosca vuole cercare di occupare spazi per poi arrivare a una trattativa" da posizioni di forza, "visto che tutti quanti sono convinti che nel 2025 si arriverà a un cessate il fuoco".