La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Il provvedimento è atteso nell'Aula di Montecitorio il 9 dicembre per la discussione generale, con le votazioni che dovrebbero cominciare da gennaio. Il ddl contiene anche le norme per l'istituzione della Corte disciplinare per le toghe e per il doppio Csm.