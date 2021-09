Amministrative Torino, Conte: "Ballottaggio? I cittadini non sono pacchi"

IPA

"I cittadini non sono dei pacchi postali che spostiamo da una parte all'altra in fase di ballottaggio". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo sul voto per il secondo turno a Torino, dopo la chiusura a un'intesa con il Pd. "Confidiamo di andare noi al ballottaggio e, se non dovessimo andarci, gli elettori valuteranno. Andiamo al voto orgogliosamente da soli: al ballottaggio ci saremo noi e il Pd deciderà se appoggiarci o meno".