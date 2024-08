William e Kate rinunciano alla servitù per crescere i loro figli

Nemmeno la malattia di Kate Middleton e le cure contro il cancro che la principessa sta facendo, hanno turbato l’equilibrio familiare. Durante la convalescenza, la principessa ha voluto assicurarsi che la vita domestica dei suoi figli non venisse sconvolta e che le cose in casa continuassero nel modo più "normale possibile". Le serate nell’Adelaide Cottage sono trascorse senza domestici con i ragazzi che cucinavano a turno. "Catherine è molto, molto naturale. Tiene la famiglia coi piedi per terra. La casa è un rifugio sicuro. Nel tentativo di far funzionare le cose il più agevolmente possibile, ha voluto che tutto andasse avanti normalmente per i bambini – ha aggiunto la fonte al “Daily Mail” - Ci si aspetta ancora che i bambini facciano le loro faccende e si mettano a fare i compiti a casa".