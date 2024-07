Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero finita? Lei conferma: "Sono separata"

Nel 2022, ospite a "Verissimo", Wanda Nara aveva parlato per la prima volta della situazione con Mauro Icardi, confermando pubblicamente la rottura: "Non stiamo più insieme da mesi". "Ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti. Da lì è cambiato tutto", aveva rivelato la showgirl, confermando il tradimento del calciatore con l'attrice e modella China Suarez. La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata meglio di una telenovela. Nemmeno in Argentina tra trasmissioni televisive, gossip e dichiarazioni sono riusciti a star dietro alla vicenda sentimentale della manager del calciatore. Con lui che si ostinava a ripetere di essere ancora sposato e di aspettarla, mentre lei ribadiva la separazione facendosi vedere a letto con il rapper L-Gante. Nel 2023 le cose sembravano essersi riappianate, con una nuova vita di coppia in Turchia. Dopo che in estate era arrivata una doccia fredda per Wanda Nara e la sua famiglia: durante i controlli di routine è stata diagnosticata una leucemia alla showgirl. La moglie di Mauro Icardi all’inizio è stata lontana dai social, poi si è buttata a capofitto in nuove avventure lavorative. Mauro le è sempre stato accanto. "Stiamo bene Conosco Mauro da dodici anni. E’ un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l'altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà" aveva raccontato lei a ottobre in una lunga intervista a Hola Argentina.