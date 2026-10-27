A raccontare pubblicamente la separazione era stata Bellini nel luglio 2026, spiegando quanto fosse stato difficile stare accanto a una persona costantemente in viaggio e sottoposta all'attenzione dei media. In quell'occasione aveva dichiarato: "Non ci sono rapporti, non ci parliamo, sono bloccata ovunque. Non ero pronta a stare con una persona così impegnativa". La rottura, secondo il suo racconto, era maturata anche dalla consapevolezza che il rapporto stesse diventando dannoso per entrambi. Bellini aveva riferito le parole che Berrettini le avrebbe rivolto: "A un certo punto lui ha dovuto dirmi: Vane, per il bene che ci vogliamo ci stiamo rovinando: non ci facciamo del bene insieme. Ed era proprio la verità, per quanto dolorosa, da accettare".