I tennisti Matteo Berrettini, 30 anni, e Lorenzo Musetti, 24, sono abituati a essere al centro dell’attenzione mediatica per le loro imprese sul campo da gioco, ma stavolta i riflettori sono puntati su di loro per via di un presunto triangolo amoroso con la ballerina professionista Vanessa Bellini, 23enne ex compagna del tennista romano. Alcune voci, ancora prive di conferme ufficiali, ipotizzano un avvicinamento tra la giovane e Musetti, da tempo legato a Veronica Confalonieri, madre dei suoi due figli. Nel frattempo, una risposta pubblicata da Bellini sui social ha riacceso l'attenzione sulla fine della sua relazione con Berrettini.
Vanessa Bellini smentisce le accuse di tradimento
A intervenire direttamente è stata la stessa ballerina, dopo che un utente di Instagram aveva messo in dubbio la sincerità delle sue lacrime mostrate sui social dopo la rottura con Berrettini. Nel commento si leggeva: "Quindi i pianti per Berrettini tutta scena visto che circola voce che sia stata tu a tradirlo. Congratulazioni".
La replica di Bellini è stata netta: "Tollero tutte le ca**te che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare". La ballerina ha quindi respinto esplicitamente le accuse di infedeltà nei confronti dell'ex compagno, senza però commentare le indiscrezioni che la vorrebbero coinvolta in un presunto rapporto con Musetti. Al momento, infatti, non risultano conferme o smentite da parte dei due tennisti sulla vicenda.
La reazione di Berrettini e i dubbi sull'amicizia con Musetti
A contribuire alle speculazioni è stata anche una recente intervista rilasciata da Berrettini dopo una partita. Interpellato sulla vittoria di Musetti al torneo di Lione, il giornalista aveva introdotto la domanda definendo il toscano un suo "grande amico". Il romano ha mostrato qualche esitazione prima di rispondere semplicemente: "Se l'è meritata". La brevità della replica è stata interpretata da alcuni come un possibile segnale di tensione tra i due azzurri, che in passato avevano manifestato una notevole sintonia. Anche il fatto che abbiano smesso di seguirsi su Instagram è stato letto da alcuni utenti come un indizio di un rapporto cambiato. Nessuno di questi elementi, tuttavia, dimostra che tra i due sia effettivamente scoppiato un litigio legato a Vanessa Bellini.
Nel dibattito è entrata anche la Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri ha deciso di non convocare Berrettini e alcuni hanno collegato la scelta alle voci di un presunto raffreddamento dei rapporti con Musetti. Anche in questo caso, però, non ci sono elementi che confermino un legame tra l'esclusione e le indiscrezioni sentimentali.
Chi è Vanessa Bellini: dagli esordi ad Amici ai tour con Elodie
Originaria di Novara, Vanessa Bellini ha 23 anni ed è una ballerina professionista. Il pubblico televisivo ha iniziato a conoscerla durante l'edizione 2022-2023 di Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta nella danza hip hop sotto la guida di Emanuel Lo. Dopo l'esperienza nel talent show di Canale 5, ha proseguito la propria formazione. La sua carriera l'ha portata anche sui palchi della musica italiana, entrando nei corpi di ballo di artisti affermati e partecipando a tour e concerti al fianco di Elodie e Rose Villain.
La storia con Matteo Berrettini e la separazione
La relazione tra Bellini e Berrettini era cominciata nell'estate del 2025. Il primo incontro sarebbe avvenuto il 14 giugno allo Stadio Olimpico Grande Torino, durante un concerto di Marracash al quale la ballerina stava lavorando. Il rapporto è proseguito per circa un anno, tra viaggi e trasferte legati agli impegni sportivi del tennista.
A raccontare pubblicamente la separazione era stata Bellini nel luglio 2026, spiegando quanto fosse stato difficile stare accanto a una persona costantemente in viaggio e sottoposta all'attenzione dei media. In quell'occasione aveva dichiarato: "Non ci sono rapporti, non ci parliamo, sono bloccata ovunque. Non ero pronta a stare con una persona così impegnativa". La rottura, secondo il suo racconto, era maturata anche dalla consapevolezza che il rapporto stesse diventando dannoso per entrambi. Bellini aveva riferito le parole che Berrettini le avrebbe rivolto: "A un certo punto lui ha dovuto dirmi: Vane, per il bene che ci vogliamo ci stiamo rovinando: non ci facciamo del bene insieme. Ed era proprio la verità, per quanto dolorosa, da accettare".
La ballerina aveva poi aggiunto: "Era diventato un po' un salvagente e non va bene. Se dicessi che non sono innamorata, sarei una falsa". Dichiarazioni che descrivevano un addio sofferto, nonostante la decisione di interrompere la relazione.
Lorenzo Musetti a Wimbledon con la compagna Veronica e il figlio
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