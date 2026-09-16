Lorenzo Musetti nuovo sex symbol? Il tennista in boxer per una campagna

Protagonista della campagna dedicata alla collezione Filo Premium, la linea più pregiata di boxer e maglie intime Iuman realizzata in puro cotone mercerizzato, Lorenzo Musetti interpreta un racconto che esplora il legame tra comfort e performance. Attraverso una narrazione essenziale e autentica, la collaborazione mette a confronto il campione e l’uomo, il gesto atletico e la preparazione che lo rende possibile, mostrando un lato inedito del tennista. "Lorenzo Musetti rappresenta i valori in cui crediamo: la sua capacità di coniugare risultati e stile riflette perfettamente la visione di Iuman Intimissimi, che fa di qualità, innovazione e cura dei dettagli i propri elementi distintivi - ha spiegato Sandro Veronesi, fondatore e presidente di Oniverse -. Essere presenti su un palcoscenico internazionale come il circuito Atp, al fianco di un atleta del suo calibro, rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita del brand e nel rafforzamento del suo posizionamento a livello globale, oltre a confermare il nostro impegno nel promuovere un'idea di intimo maschile capace di coniugare eccellenza dei materiali, innovazione e funzionalità".