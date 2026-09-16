Lorenzo Musetti nuovo sex symbol? Il tennista in boxer per una campagna

Lorenzo Musetti è il volto della campagna autunno inverno 2026 di Iuman Intimissimi Uomo e protagonista di una partnership annuale che porterà il brand anche sul circuito Atp © Ufficio stampa
Il campione e l'uomo. Lorenzo Musetti è il protagonista di una nuova campagna moda per l'autunno inverno 2026 ma anche l'interprete di un racconto che esplora il legame tra comfort e performance. Il fuoriclasse del tennis appare in forma smagliante negli scatti, che lo ritraggono in boxer e underwear.
Lorenzo Musetti verso le Atp: una nuova sfida
L’idea creativa nasce dalla consapevolezza che ogni grande prestazione inizia molto prima dell’ingresso in campo. Il comfort diventa così un elemento fondamentale della preparazione, un alleato discreto ma indispensabile, capace di accompagnare ogni movimento senza distrazioni. È Iuman Intimissimi Uomo ad annunciare questa nuova collaborazione con Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara è nuovo testimonial e volto della campagna autunno inverno 2026 del brand. Una partnership a 360 gradi, che lo vedrà affiancare il marchio di underwear maschile per un anno, dentro e fuori dal campo, condividendone i valori di qualità, attenzione ai dettagli, determinazione e ricerca della performance.
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Lorenzo Musetti è il volto della campagna autunno inverno 2026 di Iuman Intimissimi Uomo e protagonista di una partnership annuale che porterà il brand anche sul circuito Atp
Protagonista della campagna dedicata alla collezione Filo Premium, la linea più pregiata di boxer e maglie intime Iuman realizzata in puro cotone mercerizzato, Lorenzo Musetti interpreta un racconto che esplora il legame tra comfort e performance. Attraverso una narrazione essenziale e autentica, la collaborazione mette a confronto il campione e l’uomo, il gesto atletico e la preparazione che lo rende possibile, mostrando un lato inedito del tennista. "Lorenzo Musetti rappresenta i valori in cui crediamo: la sua capacità di coniugare risultati e stile riflette perfettamente la visione di Iuman Intimissimi, che fa di qualità, innovazione e cura dei dettagli i propri elementi distintivi - ha spiegato Sandro Veronesi, fondatore e presidente di Oniverse -. Essere presenti su un palcoscenico internazionale come il circuito Atp, al fianco di un atleta del suo calibro, rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita del brand e nel rafforzamento del suo posizionamento a livello globale, oltre a confermare il nostro impegno nel promuovere un'idea di intimo maschile capace di coniugare eccellenza dei materiali, innovazione e funzionalità".
La collaborazione si estenderà anche al circuito Atp: a partire dal torneo di Tokyo, in programma dal 30 settembre prossimo, Lorenzo Musetti scenderà in campo con la patch Iuman applicata sulla maglia da gioco, rendendo il brand presente durante tutta la stagione agonistica. Inoltre, per la sua attività sportiva, il marchio ha sviluppato un nuovo boxer in morbida microfibra studiata per rispondere alle esigenze specifiche dell’atleta, garantendo sostegno e libertà di movimento anche nelle fasi di gioco più intense.
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Lorenzo Musetti è il volto della campagna autunno inverno 2026 di Iuman Intimissimi Uomo e protagonista di una partnership annuale che porterà il brand anche sul circuito Atp