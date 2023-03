Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, un anno di Giulietta

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno organizzato un pranzo con gli amici per celebrare il primo compleanno della loro Giulietta. Una tovaglia bianca con stampati i frutti rossi e fragole giganti come centrotavola con tanti fiori freschi a completare l'opera regalano un'atmosfera allegra e conviviale. La mamma della festeggiata ha indossato una tshirt bianca che lasciava scoperta la pancia piatta, il papà ha scelto una camicia a quadri beige e azzurri mentre la piccolina era vestita con un abitino con stampa floreale. Semplicità, allegria e amore sembrano essere stati gli ingredienti chiave di questa bella giornata di festa.

La nascita di Giulietta

Giulietta è nata il 4 marzo 2022 e Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello l'hanno annunciato sui social postando la foto del suo piedino. Attenti alla privacy della piccolina, non ne hanno mai mostrato il volto, premurandosi di oscurarlo nelle rare foto che la ritraggono da davanti. Dietro al modo in cui hanno scelto di chiamare la piccola si nasconde un aneddoto simpatico: "Cercavamo un nome romantico e non comune. Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto sempre Giulietta!", ha confessato la Novello.