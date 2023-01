Francesca Sofia Novello, luna di miele alle Maldive con Valentino Rossi 

La modella e il pilota pesarese da quando sono diventati genitori della loro Giulietta sono ancora più affiatati di prima e le nozze sembrano davvero essere dietro l’angolo. In attesa di correre all’altare, la coppia si regala una bella vacanza in formato “luna di miele” a tre: con il motociclista e la sexy compagna c’è anche la loro bimba. E fan impazziscono davanti alle immersioni a luci rosse.

Le immersioni a luci rosse La vacanza di Francesca Sofia Novello, 29 anni, e Valentino Rossi, 43, alle Maldive è all’insegna dei tuffi in mare, dei bagni di sole e delle immersioni bollenti. La coppia si filma tra i pesci nelle acque limpide attorno all’atollo e il panorama è imperdibile. Grazie anche alla mise della modella che sfoggia un completino - top e slip bianco - che lascia poco spazio all’immaginazione. Fisico da urlo e forme sensuali, la Novello fa perdere la testa, ma il campione di MotoGp è sempre al suo fianco. Postano foto e video di siparietti hot, ma anche momenti di coccole in famiglia. Il trio si lascia fotografare con il tramonto alle spalle, si perde in sorrisi e sguardi innamorati con Giulietta tra le braccia.

Leggi Anche Valentino Rossi, cena romantica per i 29 anni di Francesca Sofia Novello



Prima delle Maldive, erano a Dubai Il viaggio alle Maldive per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi arriva dopo una gara che è valsa al pilota il terzo posto alla “24 Ore di Dubai”. In Arabia Saudita la modella e la piccola Giulietta hanno accompagnato il campione pesarese per fare il tifo durante la corsa in auto e coccolarlo nei momenti precedenti la competizione. Anche dalle spiagge saudite la famigliola ha postato immagini tenere di questo periodo roseo e fortunato.

Leggi Anche Valentino Rossi torna in pista, sulla neve con Francesca Sofia Novello

Capodanno tra la neve Il 2023 di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi è iniziato tra le valigie e i post. Non più restii come una volta a pubblicare dettagli della loro vita privata, i due tengono informati i fan dei loro spostamenti. E il nuovo anno è stato un susseguirsi di bagagli da fare e rifare. Hanno brindato sulla neve di Madonna di Campiglio, postando scatti innamorati sulle piste da sci. Poi sono volati a Dubai per gli impegni di lavoro del pilota e ora finalmente un po’ di relax alle Maldive.