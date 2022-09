Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il battesimo di Giulietta: guarda le foto

Prima la cerimonia in chiesa, poi un ricevimento all'aperto insieme ai parenti e agli amici più cari. A celebrare il gran giorno con loro c'era anche Cesare Cremonini , carissimo amico della coppia, che non ha fatto mancare una sua esibizione al microfono.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno scelto il bellissimo Castello di Granarola, in provincia di Pesaro, per accogliere i loro invitati. Una location incantata immersa nelle colline che dominano il mare, allestita con tanti palloncini dai colori tenui, fiori delicati e orsetti di peluche. C'erano coperte sul prato e morbidi cuscini con scritto "Strapazzami di coccole", divanetti per il relax, zucchero filato e tanta musica: tutto quello che serve per una giornata spensierata, a base di amore e tanta allegria.

Come padrino di Giulietta è stato scelto Luca Marini, pilota motociclistico e fratello di Valentino Rossi (entrambi sono figli di Stefania Palma, ma hanno un padre diverso). Come madrina invece la bimba ha avuto l'attrice Nicole Fornaro, la migliore amica di Francesca Sofia Novello sin dai tempi dell'asilo, che sui social ha condiviso tutta la sua gioia: "Il regalo più grande che potessi ricevere da voi grazie per sempre". A far scatenare tutti durante il ricevimento ci ha pensato Cesare Cremonini, che ha duettato con una baby invitata sulle note di "Sei bellissima".

Francesca Sofia Novello era bellissima con un lungo abito bianco semplice e discreto, ma reso prezioso dagli accessori blu elettrico. Valentino Rossi ha scelto una camicia fantasia indossata sulla tshirt panna e i pantaloni marroni. Cambio d'abito per Giulietta, che in chiesa aveva un vestitino do organza color pesca e durante la festa sembrava una bambolina in bianco, giallo e rosa. Una piccola principessa nel suo castello.