Valentino Rossi torna in pista, sulla neve con Francesca Sofia Novello

Scendono dalle piste in coppia, si abbracciano in cima e si baciano a fondo valle, in un’esplosione d’amore . “Giuliettina delle nevi” scrive la modella postando le immagini con la sua piccolina tutta imbacuccata tra le braccia.

INSIEME DA 5 ANNI

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi il 4 dicembre hanno festeggiato 5 anni d’amore. “In realtà ci frequentavamo già da un anno abbondante prima di fidanzarci, sarebbero sei” precisa la modella. A marzo sono diventati genitori di Giulietta, la loro primogenita. “In futuro vi piacerebbe avere un altro bambino?” ha domandato un follower alla Novello e lei ha replicato entusiasta: “Siiii”. A Madonna di Campiglio si sono concessi una bella vacanza invernale tra sciate e coccole e non smettono di postare dediche d’amore e attimi di felicità di coppia. Perfino l’outfit è simile: entrambi con il giubbino da sci giallo e nero per onorare i colori del campione di motociclismo.

MADONNA DI CAMPIGLIO, POSTO DEL CUORE

Non è certo la prima volta che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono le piste di Madonna di Campiglio per le loro vacanze invernali. Qualche anno fa avevano trascorso il loro Capodanno da innamorati nella località trentina tra discese con lo snowboard e relax di coppia. E anche l’anno scorso il Dottore aveva fatto tappa sulle Dolomiti per inaugurare la stagione sciistica sulla tavola.

VALE ROSSI TORNA IN PISTA

Mentre Valentino Rossi si rilassa sulle piste da sci, il mondo dello sport lo attende per un ritorno in grande stile in gara. Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare che il campione di MotoGp sarà tra i protagonisti della 12 Ore di Bathurst a febbraio. La gara del calendario di Gran Turismo sarebbe l’occasione perfetta per il Dottore per cimentarsi con le 4 ruote. Di sicuro ci sarebbero Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta a fare il tifo per lui.