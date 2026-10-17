Valentina Ferragni, le prove di look per la sfilata di Victoria’s Secret dividono il web

Molti follower hanno espresso apprezzamento per gli abiti, indicando anche i propri preferiti. Tra i commenti positivi spiccano quelli di Chiara, che ha lasciato un cuore e tre faccine con gli occhi a cuoricino. Altri utenti, però, hanno contestato i tagli e le vestibilità: "Questi abiti non vanno bene per il tuo busto e la forma del tuo corpo", scrive una follower, suggerendole di scegliere capi più confortevoli. Non manca chi ironizza con un "Ti si è rotto Photoshop?" o chi ammette, scrivendo in inglese, di non trovare convincente nessuno dei look.