Valentina Ferragni, le prove di look per la sfilata di Victoria’s Secret dividono il web

Non sono bastati gli abiti scelti per avvicinarsi a uno degli appuntamenti più attesi della moda internazionale a mettere tutti d’accordo. Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram una carrellata di outfit in vista del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, in programma domenica 18 ottobre a Los Angeles. Le immagini hanno raccolto complimenti e critiche, trasformando le prove di stile in un piccolo caso social.
Gli outfit di Valentina Ferragni dividono il web
La passerella del celebre marchio di lingerie, fondato in California nel 1977, si prepara ad accogliere nomi di primo piano come Amelia Gray, Gigi Hadid, Joan Smalls, Adriana Lima e Ashley Graham. Intanto, il look della sorella di Chiara Ferragni fa discutere.
Molti follower hanno espresso apprezzamento per gli abiti, indicando anche i propri preferiti. Tra i commenti positivi spiccano quelli di Chiara, che ha lasciato un cuore e tre faccine con gli occhi a cuoricino. Altri utenti, però, hanno contestato i tagli e le vestibilità: "Questi abiti non vanno bene per il tuo busto e la forma del tuo corpo", scrive una follower, suggerendole di scegliere capi più confortevoli. Non manca chi ironizza con un "Ti si è rotto Photoshop?" o chi ammette, scrivendo in inglese, di non trovare convincente nessuno dei look.
Il viaggio complicato verso Los Angeles
A movimentare la situazione ci ha pensato anche una disavventura in aeroporto. Nelle storie Instagram, Valentina ha raccontato che il volo Milano-Monaco, prima di quello per LA, è stato cancellato e il viaggio è proseguito via Parigi, con due ore di ritardo.
Riuscita fortunatamente a prendere la coincidenza per Los Angeles con appena dieci minuti a disposizione, è arrivata a destinazione. Ma senza la valigia! Una sorpresa che, viste le circostanze, dice "avevo già messo in conto".