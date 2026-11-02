Incompatibilità

Valentina Ferragni: "Con Matteo Napoletano è finita perché non potevo più aspettarlo"

L'influencer ha parlato a lungo della conclusione del rapporto, raccontando gli elementi che hanno portato alla rottura definitiva

02 Nov 2026 - 15:03
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© Instagram | Valentina Ferragni, gli scatti dell'influencer
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Dopo tre anni insieme, la relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si è conclusa alcuni mesi fa. Per la prima volta l'influencer ha raccontato cosa l'ha portata a prendere una decisione tanto difficile, intervenendo nel podcast Fab!. Dalle sue parole emerge una divergenza sugli obiettivi futuri, in particolare sulla possibilità di costruire una famiglia, diventata progressivamente impossibile da superare.

La rottura e il desiderio di costruire una famiglia

 Ferragni ha spiegato di aver messo fine alla storia quando si è resa conto che, nonostante fosse ancora molto coinvolta sentimentalmente, dall'altra parte mancava la disponibilità a venirle incontro. Una scelta sofferta, maturata dopo aver cercato di salvare il rapporto e aver compreso che le rispettive aspettative non coincidevano più. "Sono arrivata a un punto in cui mi sono accorta che dall'altra parte non c'era nessuna voglia di provare a fare un passo nei miei confronti", ha spiegato.

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"Tra dieci anni avrò 44 anni": perché ha scelto di andare avanti

 Secondo l'influencer, il problema non era la differenza d'età, ma il cambiamento degli obiettivi personali negli ultimi sei mesi. Lei avrebbe accettato un compromesso e provato ad aspettare il compagno, ma Napoletano le avrebbe fatto capire di non essere pronto a condividere lo stesso progetto di vita, nemmeno nel futuro prossimo. "Non è giusto aspettare una persona che non c'è", ha osservato, raccontando di aver proposto anche di seguire percorsi individuali per poi incontrarsi a metà strada. "Ho provato a lottare, a dire non buttiamo tutto all'aria, ognuno si fa il suo percorso, ma ci troviamo a metà strada. Ma se l'altra persona ti dice che per i prossimi dieci anni non pensa di riuscire io cosa faccio?"

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La possibilità che questa situazione potesse protrarsi per altri dieci anni l'ha però spinta a non continuare ad aspettare: a quel punto avrebbe avuto 44 anni. Per questo ha deciso di non investire altro tempo in una relazione nella quale non vedeva la possibilità di realizzare i propri desideri.

Il dolore per la fine della storia con Luca Vezil

 Nel corso della stessa intervista, Valentina è tornata anche sulla relazione con Luca Vezil, durata nove anni e vissuta in una fase importante della sua vita, dai vent'anni fino a quando si avvicinava ai trenta. I due avevano condiviso una convivenza e un cane, costruendo un rapporto nel quale l'influencer immaginava anche un futuro matrimonio e dei figli.

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Ferragni ha contestato chi ha giudicato superficialmente la sua sofferenza dopo quella separazione, ricordando che non averla mostrata pubblicamente non significa non averla provata. Ha spiegato di non voler essere compatita né apparire come una vittima: preferisce non manifestare il proprio dolore, nemmeno davanti agli amici o nell'ambiente lavorativo.

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"Non voglio essere compatita, non voglio passare per vittima, anche con i miei amici lo faccio. Chi mi ha mai visto piangere? Nessuno, anche nel lavoro non lo voglio mostrare", ha raccontato Ferragni. Una scelta che, secondo lei, ha portato alcune persone a sottovalutare quanto abbia significato la fine di quella relazione.

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