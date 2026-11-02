Secondo l'influencer, il problema non era la differenza d'età, ma il cambiamento degli obiettivi personali negli ultimi sei mesi. Lei avrebbe accettato un compromesso e provato ad aspettare il compagno, ma Napoletano le avrebbe fatto capire di non essere pronto a condividere lo stesso progetto di vita, nemmeno nel futuro prossimo. "Non è giusto aspettare una persona che non c'è", ha osservato, raccontando di aver proposto anche di seguire percorsi individuali per poi incontrarsi a metà strada. "Ho provato a lottare, a dire non buttiamo tutto all'aria, ognuno si fa il suo percorso, ma ci troviamo a metà strada. Ma se l'altra persona ti dice che per i prossimi dieci anni non pensa di riuscire io cosa faccio?"