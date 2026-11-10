Tony Effe, lite sul ring a Milano: in tre per fermarlo

Infastidito dalle critiche rivolte all'amico, il cantante è salito sul ring e si è rivolto ai contestatori con atteggiamento aggressivo, accompagnando le parole con gesti volgari. La situazione si è rapidamente scaldata: Ruggiero e altre due persone sono intervenuti per trattenerlo, mentre il rapper continuava a confrontarsi con il pubblico. Alla fine, sommerso a sua volta dai fischi, è sceso dal ring e ha lasciato il palazzetto insieme al neo-campione.