Tony Effe, lite sul ring a Milano: in tre per fermarlo

Un verdetto sportivo, qualche fischio dagli spalti e una serata che prende improvvisamente una piega diversa. All'Allianz Cloud di Milano, il protagonista inatteso non è stato soltanto il vincitore del match, ma anche Tony Effe. Il rapper, arrivato per sostenere l'amico Fabrizio "Pongo" Ruggiero, ha perso la calma davanti alle contestazioni del pubblico, finendo al centro di un acceso confronto sul ring. Le immagini, circolate rapidamente sui social, lo mostrano mentre viene trattenuto da più persone.
La vittoria sul ring a Milano contestata e la reazione di Tony Effe
Tutto è cominciato al termine dell'incontro tra Ruggiero e il georgiano Aleksandre Mukbaniani, valido per il titolo europeo PetrosyanMania nella categoria dei 60 chilogrammi. Dopo cinque round, i giudici hanno assegnato la cintura al fighter calabrese. Una decisione che non ha convinto una parte degli spettatori, convinti che il successo spettasse allo sfidante. Dagli spalti sono partiti fischi e proteste, ma a reagire è stato soprattutto Tony Effe.
Infastidito dalle critiche rivolte all'amico, il cantante è salito sul ring e si è rivolto ai contestatori con atteggiamento aggressivo, accompagnando le parole con gesti volgari. La situazione si è rapidamente scaldata: Ruggiero e altre due persone sono intervenuti per trattenerlo, mentre il rapper continuava a confrontarsi con il pubblico. Alla fine, sommerso a sua volta dai fischi, è sceso dal ring e ha lasciato il palazzetto insieme al neo-campione.
Dalla disciplina Shaolin alle polemiche sul ring
L'episodio ha riportato Tony Effe al centro delle discussioni, anche per il contrasto con il percorso intrapreso poche settimane prima. Nicolò Rapisarda, questo il suo nome all'anagrafe, era volato in Cina con lo youtuber Ale Della Giusta per sperimentare gli allenamenti Shaolin nella scuola di Dengfeng.
Una parentesi fatta di esercizi estenuanti, meditazione e disciplina, raccontata sui social anche attraverso momenti di difficoltà fisica. Il viaggio si inseriva all'interno di un percorso incentrato su una svolta salutista, facente parte del tentativo di allontanarsi dalla dipendenza da THC e nicotina. Una lezione di autocontrollo che, almeno sul ring milanese, non sembra aver trovato immediata applicazione.