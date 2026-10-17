Tony Effe come Forrest Gump? Dopo la corsa dietro il tram ora quella col passeggino

"Chi si ferma è un mentecatto", afferma in tenuta da running nel video virale che ha suscitato non poche polemiche sui social. E, quindi, ora chi lo ferma più? Tony Effe è davvero il novello Forrest Gump? Il trapper, che da tempo ha ammesso la sua passione, o meglio la sua mania, per la corsa e ne dà prova ogni giorno correndo dovunque e comunque, dopo aver rincorso un tram a Milano con l'amico Ignazio Moser, ora corre al parco spingendo il passeggino della figlia Priscilla. "Non c'è la mamma (l'influencer Giulia De Lellis, ndr), non c'è la nonna, tate non ce ne sono, scuse non ce ne sono, le scuse sono per i deboli e noi non ci fermiamo", afferma documentando la sua nuova impresa, come sempre, nelle sue stories di Instagram e su TikTok.
Tony Effe, dunque, mostra di essere un papà davvero... in gamba: lasciato solo con la figlia, non rinuncia al tempo con lei, ma neanche al tempo per lui, dedicandosi contemporaneamente agli allenamenti. E di tutto ciò se ne vanta. "Trovatemi un rapper che ogni giorno porta la bambina al parco, sono io il padre, sono io che la porta a giocare al parco non la tata", afferma.
E il mondo dei social si spacca tra chi ha apprezzato questa sua versione di "papà a tempo pieno" e chi lo ha criticato, accusandolo di giudicare le famiglie che ricorrono alle babysitter. Chissà se come Tom Hanks nel celebre film in cui attraversava l'America correndo, anche per l'artista romano, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita"...