Tony Effe come Forrest Gump? Dopo la corsa dietro il tram ora quella col passeggino

"Chi si ferma è un mentecatto", afferma in tenuta da running nel video virale che ha suscitato non poche polemiche sui social. E, quindi, ora chi lo ferma più? Tony Effe è davvero il novello Forrest Gump? Il trapper, che da tempo ha ammesso la sua passione, o meglio la sua mania, per la corsa e ne dà prova ogni giorno correndo dovunque e comunque, dopo aver rincorso un tram a Milano con l'amico Ignazio Moser, ora corre al parco spingendo il passeggino della figlia Priscilla. "Non c'è la mamma (l'influencer Giulia De Lellis, ndr), non c'è la nonna, tate non ce ne sono, scuse non ce ne sono, le scuse sono per i deboli e noi non ci fermiamo", afferma documentando la sua nuova impresa, come sempre, nelle sue stories di Instagram e su TikTok.