Una dipendenza quotidiana, tra le 4 e le 5 canne al giorno, che oggi ha deciso di combattere in un modo molto concreto: "Adesso ogni volta che ho lo stimolo di fumare, prendo e vado a correre". Ecco svelato il motivo di tutti quei video: "Corro tutti i santi giorni non perché a me piace correre o perché è bello correre. Io corro per non fumare, per ora. Sto correndo per combattere la dipendenza dal THC e dalla nicotina".