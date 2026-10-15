Tony Effe lascia per un momento microfoni e palcoscenici e si dedica alla sua Priscilla. Il rapper romano ha condiviso nelle storie Instagram un tenero momento trascorso al parco con la figlia avuta da Giulia De Lellis. Nel video, ripreso di spalle, si vede il cantante sulla giostra insieme alla bambina. Una scena di ordinaria quotidianità che racconta il lato più familiare dell'artista, sempre più spesso protagonista sui social nella sua veste di papà.
Tony Effe, un papà tutto per Priscilla
Niente concerti, eventi mondani o serate nei locali. Questa volta Tony Effe sceglie di mostrare un momento semplice, di quelli che scandiscono le giornate di tanti genitori: un giro sulla giostra al parco insieme alla sua bambina. Un'immagine lontana da quella del trapper provocatorio, che negli ultimi mesi ha lasciato spazio anche a una dimensione più intima e familiare.
Del resto, il legame con Priscilla è diventato uno dei protagonisti dei contenuti che Tony Effe decide di condividere con i suoi follower. Già durante le vacanze estive in Puglia, il cantante aveva pubblicato alcuni scatti insieme alla figlia, tra passeggiate in bicicletta, giochi sull'altalena e coccole in spiaggia. In quell'occasione si era anche autoproclamato ironicamente "Daddy of the year", ovvero papà dell'anno.
Il primo compleanno di Priscilla
Il nuovo video arriva a pochi giorni dai festeggiamenti per il primo compleanno della bambina, nata nell'ottobre 2025. Per l'occasione Tony Effe e Giulia De Lellis hanno organizzato una festa a tema fiabesco, trasformando un giardino in un mondo incantato popolato da elfi e fate.
Il rapper ha accettato di indossare le orecchie a punta da elfo, mentre Giulia e Priscilla hanno sfoggiato abiti rosa coordinati, con tanto di ali da fatina. Un momento speciale per la famiglia, che ha celebrato il primo anno della piccola circondata dall'affetto di amici e parenti. Nonostante la crescente presenza della bambina nei loro racconti social, Tony Effe e Giulia De Lellis continuano a prestare particolare attenzione alla sua riservatezza. Il volto di Priscilla non viene mostrato, una scelta che permette ai due genitori di condividere alcuni momenti della loro vita senza esporre completamente la figlia. E così, dopo le feste da favola e le vacanze in famiglia, per Tony Effe è tempo di tornare alle piccole cose: una giornata al parco, una giostra e qualche minuto da trascorrere insieme alla sua Priscilla.