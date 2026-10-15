Il rapper ha accettato di indossare le orecchie a punta da elfo, mentre Giulia e Priscilla hanno sfoggiato abiti rosa coordinati, con tanto di ali da fatina. Un momento speciale per la famiglia, che ha celebrato il primo anno della piccola circondata dall'affetto di amici e parenti. Nonostante la crescente presenza della bambina nei loro racconti social, Tony Effe e Giulia De Lellis continuano a prestare particolare attenzione alla sua riservatezza. Il volto di Priscilla non viene mostrato, una scelta che permette ai due genitori di condividere alcuni momenti della loro vita senza esporre completamente la figlia. E così, dopo le feste da favola e le vacanze in famiglia, per Tony Effe è tempo di tornare alle piccole cose: una giornata al parco, una giostra e qualche minuto da trascorrere insieme alla sua Priscilla.