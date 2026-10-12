Altro che crisi. Per settimane i fan di Giulia De Lellis e Tony Effe si erano chiesti se la coppia fosse arrivata al capolinea, vista l'assenza di scatti insieme sui social. Nessuna smentita esplicita, ma qualche nuova immagine di vita familiare è bastata a spegnere le voci di una separazione imminente. Dopo il party casalingo tutto rosa, i genitori hanno organizzato per il primo compleanno di Priscilla una seconda festa in giardino, con amici e parenti, scegliendo un tema magico che portasse gli invitati nel mondo delle fiabe: per un giorno grandi e piccoli si sono trasformati in elfi e fate.
Un giardino da fiabe per il primo compleanno
Tony Effe si è presentato con un paio di orecchie a punta, proprio come ogni elfo dovrebbe essere, mentre Giulia e la piccola erano vestite in coordinato rosa, con tanto di ali sulla schiena.
L'abito da fatina di Priscilla, tutto rosa, è stato completato da un paio di stivaletti con fiocchetto. Intorno, bacchette magiche, fiori, farfalle, una torta a tre piani e la lettera "P" sugli allestimenti, curati dalla event designer Francesca Ambra Buonincontri. "Non smettere mai di credere nella magia. La magia esiste", ha scritto Giulia nella dedica alla "bambina dei miei sogni".
La privacy di Priscilla, mai mostrata in volto
Abituata da anni a paparazzi, foto e tv, da quando è mamma Giulia De Lellis ha deciso di dosare con cura ciò che racconta: sui social prevalgono i contenuti sul lavoro e sul suo brand beauty, mentre foto e video con il compagno e la figlia sono più rari.
Priscilla non è mai stata mostrata in volto, e anche alla festa appare sempre di spalle: una scelta dettata dall'istinto di protezione, per non esporla ai potenziali pericoli del web, talmente vasto da essere spesso senza controllo.