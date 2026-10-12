Altro che crisi. Per settimane i fan di Giulia De Lellis e Tony Effe si erano chiesti se la coppia fosse arrivata al capolinea, vista l'assenza di scatti insieme sui social. Nessuna smentita esplicita, ma qualche nuova immagine di vita familiare è bastata a spegnere le voci di una separazione imminente. Dopo il party casalingo tutto rosa, i genitori hanno organizzato per il primo compleanno di Priscilla una seconda festa in giardino, con amici e parenti, scegliendo un tema magico che portasse gli invitati nel mondo delle fiabe: per un giorno grandi e piccoli si sono trasformati in elfi e fate.