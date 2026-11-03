Due minuti di ritardo all’allenamento e il bastone del maestro gli si spezza in testa, invece che sul braccio. Almeno, così la racconta Tony Effe. Dalla Cina il rapper continua a documentare su @tonycocazero il ritiro Shaolin che sta facendo con l’amico e youtuber Ale Della Giusta. A giudicare dalle sue storie, di vacanza c’è ben poco: febbre, sette allenamenti al giorno e tanta nostalgia di casa.
Tony Effe e il bastone dello shifu
Nel video Tony è a torso nudo, in posizione di guardia, con il braccio teso. Il maestro gli arriva alle spalle con un lungo bastone e lo cala su di lui. Il bastone si spezza. Tony si piega in avanti con le mani sulla testa e il maestro raccoglie i pezzi da terra. In sovrimpressione c’è solo un “Grazie shifu”: shifu è il titolo con cui nelle arti marziali cinesi ci si rivolge all’insegnante. La spiegazione arriva in un’altra storia: "Comunque doveva essere sul braccio, ma stamattina ho fatto 2 minuti di ritardo... Giusto così! Grazie shifu". Se il ritardo ci sia stato davvero o sia una battuta, lo sa solo lui.
Lo sfogo dalla Cina: "Sono a pezzi"
Qualche giorno prima era arrivato il momento più duro del viaggio. "Oggi sono triste, mi manca la famiglia, non sto dormendo, sono a pezzi", aveva scritto, tutto in maiuscolo. Il pensiero va alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla, nata nell’ottobre 2025.
Il rapper romano, 35 anni, si allena alla Shaolin Yongzhi Kung Fu School di Dengfeng, nella provincia dell’Henan, vicino al Tempio Shaolin. Il programma unisce esercizi fisici, meditazione e concentrazione, e i ritmi li riassume lui: "Ci alleniamo sette volte al giorno". Alla fatica si è aggiunta la febbre: "Continuo ad avere la febbre, sudare venti magliette, quindi non dormo praticamente mai". E ancora: "Non ce la faccio più. Non vedo l’ora di tornare, oggi sto soffrendo". Subito dopo, però, ha messo in chiaro che mollare non è un’opzione.
Dalla prova del mattone alla svolta salutista
Nei giorni scorsi era diventato virale anche il video del mattone. Il maestro spezza a mani nude un blocco di pietra e Tony prova a imitarlo. Il mattone resta intero, e a farsi male è la sua mano. La Cina è l’ultima tappa del cambio di vita che il rapper racconta da qualche mese. Ha aumentato l’attività fisica, a cominciare dalla corsa, e sta cercando di smettere di fumare cannabis dopo circa vent’anni di uso quotidiano. Giulia De Lellis sostiene questo percorso: ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, aveva elogiato la scelta del compagno di sostituire le vecchie abitudini con qualcosa di sano.