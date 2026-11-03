Il rapper romano, 35 anni, si allena alla Shaolin Yongzhi Kung Fu School di Dengfeng, nella provincia dell’Henan, vicino al Tempio Shaolin. Il programma unisce esercizi fisici, meditazione e concentrazione, e i ritmi li riassume lui: "Ci alleniamo sette volte al giorno". Alla fatica si è aggiunta la febbre: "Continuo ad avere la febbre, sudare venti magliette, quindi non dormo praticamente mai". E ancora: "Non ce la faccio più. Non vedo l’ora di tornare, oggi sto soffrendo". Subito dopo, però, ha messo in chiaro che mollare non è un’opzione.