Taylor Mega testimonial della Regione Friuli: 11mila euro a post

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L’influencer cresciuta a Carlino, in provincia di Udine, diventa il volto social della sua regione, da novembre 2026 a giugno 2027. Il contratto però non è ancora firmato
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Taylor Mega torna a casa, e questa volta lo fa in grande stile. L’influencer, cresciuta a Carlino nella Bassa friulana, è stata scelta da PromoTurismoFvg come nuova madrina social del Friuli Venezia Giulia. Sono previsti otto contenuti tra novembre 2026 e giugno 2027, per un compenso complessivo di 87.600 euro: poco meno di 11mila euro a post. È una cifra in linea con quella che lei stessa ha sempre indicato per le sue collaborazioni, tra gli 8 e i 40mila euro a contenuto.
La notizia è emersa il 26 ottobre dagli atti dell’ente regionale per il turismo. Si tratta di un progetto di influencer marketing affidato direttamente alla società di Taylor. Non è la prima volta che la Regione punta su un volto noto al grande pubblico: prima di lei l’incarico era andato a Samira Lui.
Per ora, però, è tutto ancora sulla carta. "Non abbiamo firmato alcun contratto", ha precisato al Fatto Quotidiano il direttore generale di PromoTurismoFvg, Iacopo Mestroni. Intorno alla scelta c’è anche qualche perplessità. Un’analisi interna avrebbe attribuito all’influencer un tasso di coinvolgimento dei follower più basso del parametro di riferimento: 0,4 contro 0,67.
All’anagrafe Taylor Mega si chiama Elisia Todesco. È nata a Carlino nel 1993 ed è cresciuta con due sorelle, una più grande e una più piccola. Il sogno dello spettacolo l’ha accompagnata fin da bambina e a 15 anni muoveva già i primi passi come modella.
La popolarità vera è arrivata con la tv. Nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, poi alla sedicesima edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo i follower crescevano. Nel 2018, raggiunto il primo milione, è stata invitata a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2020 ha posato per un calendario dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne. Oggi è modella, imprenditrice e influencer con quasi 3 milioni di follower, e ha lanciato anche proprie linee di moda.
Sui social le sue radici non sono mai rimaste fuori dagli scatti. Mamma e papà compaiono spesso nelle foto e nei video in cui racconta la sua vita in famiglia. Negli ultimi tempi è arrivata anche una nuova passione, l’arrampicata, che la porta spesso tra le montagne friulane. Sono gli stessi paesaggi che, contratto permettendo, da novembre potrebbe raccontare ai suoi follower nel ruolo di madrina.