Taylor Mega testimonial della Regione Friuli: 11mila euro a post

La popolarità vera è arrivata con la tv. Nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, poi alla sedicesima edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo i follower crescevano. Nel 2018, raggiunto il primo milione, è stata invitata a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2020 ha posato per un calendario dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne. Oggi è modella, imprenditrice e influencer con quasi 3 milioni di follower, e ha lanciato anche proprie linee di moda.