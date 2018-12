Cicogne in volo nel 2019: guarda le vip che diventeranno mamme

Pancioni annunciati e cicogne in volo, il 2019 porterà un nuovo Royal Baby alla corte d'Inghilterra dove i duchi di Sussex avranno il loro primo figlio. Sarà la prima volta per Lorena Bianchetti, che a 44 anni aspetta una bambina e non vede l'ora di averla tra le braccia. E poi terzo figlio in arrivo per Jessica Simpson e Martina Maccari, moglie del difensore Leonardo Bonucci.