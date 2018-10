Ilenia Lazzarin: "Mi sposo e a gennaio divento mamma"

“A fine ottobre dirò sì a Roberto”. Ilenia Lazzarin, star di “Un posto al sole”, sposerà in Costiera Amalfitana il compagno da cui aspetta un bambino. “Sto vivendo un momento magico di coppia e come donna – racconta al settimanale Gente – A breve coronerò il mio amore, dopo due anni e mezzo di legame, e dentro di me sta crescendo una nuova vita. E' maschio, si chiamerà Raoul e nascerà a gennaio”.

“L'abbiamo cercato per un anno e mezzo. Eravamo pronti da un pezzo, ma ha deciso lui quando arrivare – continua l'attrice – Sono aumentata sei chili in sei mesi, pur mangiando tutto, compresa la pizza napoletana”. Il compagno è un imprenditore napoletano, Roberto Palmieri. “Dopo l'emozione iniziale, Roberto ha preso l'anello – racconta Ilenia – si è inginocchiato e io sono impazzita”. La coppia si sposerà in chiesa, in Costiera Amalfitana: una cerimonia intima tra amici e parenti.