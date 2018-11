Paola Caruso nuda e col pancione in un centro massaggi: sui social scoppia la polemica

Nuda col pancione su un lettino in un centro estetico. L'ex Bonas di "Avanti un Altro" Paola Caruso, che partorirà nei primi mesi del 2019 e che ha fatto parlare di sé per la sua rottura con il padre del bebè, ha postato uno scatto in cui è coperta solo da un lenzuolo, che ha provocato un po' di subbuglio in Rete. La bella ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" si è infatti dovuta difendere dalle critiche di chi l'ha accusata di essere volgare e di ostentare uno stile di vita, tra massaggi e centri benessere, poco "condivisibile"... "L'ho postata perché mi sento bellissima anche con 14kg in più e per sfatare il mito che le donne incinte sono brutte e depresse", risponde lei.