Clizia Fornasier e Attilio Fontana, secondo bebè in arrivo

Secondo figlio in arrivo per Clizia Fornasier e Attilio Fontana. La coppia, che fino ad ora ha tenuto nascosto il lieto evento, è in attesa di un altro maschietto, dopo Blu, nato nel 2016. Diva e donna mostra le immagini del pancione all'ottavo mese dell'attrice mentre passeggia con il compagno a Roma. "Questa seconda gravidanza l'ho voluta vivere con grande discrezione e senza paure: sono pronta a farmi sorprendere ancora dalla vita", racconta lei.