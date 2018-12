Paola Caruso rivela: "Sono sola ma tengo il bambino"

La Caruso racconta la storia nata con Francesco: "Ci siamo consociuti in aereo e ci siamo innamorati subito". Poi nel corso di "Pechino Express" ha scoperto di essere incinta: "Noi volevamo questo bambino, è stato il giorno più bello della mia vita: ho scoperto di essere incinta dell'uomo che amavo più della mia esistenza".



I propositi e il futuro sembravano rosei: "C'era il progetto di una casa: a maggio avevamo ordinato i mobili e sarebbe stata pronta a fine luglio. Avevamo il desiderio di sposarci, volevamo farlo il 29 settembre". Poi però le cose hanno iniziato ad andare male: "Quando sono tornata dall'Africa lui non aveva ancora detto alla madre e alla sorella che ero incnita, non approvavano il mio lavoro e la mia immagine". Dopo un litigio con la madre di lui e la confessione della maternità, la famiglia di Francesco non la prese bene: "Io ebbi una minaccia di aborto e fui ricoverata".



La madre del fidanzato bloccò l'ordine dei mobili e quando lui andò a parlare con la famiglia tutto si ruppe in mille pezzi: "Lui mi cancellò dai social e mandò i carabinieri per chiedermi di lasciare la casa dove abitavo con lui".



Dopo un riavvicinamento tramite messaggi a settembre, "all'improvviso mi ha di nuovo bloccato dicendo al mio avvocato che lui non era il padre, che non eravamo mai stati insime, che eravamo solo dei conoscenti e che a me e a questo figlio non deve nulla".



E oggi Paola Caruso si trova con un pugno di mosche e single mentre vive il settimo mese di gravidanza: "Gli avevo detto di sposarci prima e poi pensare ad un figlio ma a lui non interessava che io lavorassi o meno, tanto diceva di avere i soldi per pensare a me e al bambino. Inveco ho perso tutto, la mia carriera, le cose che dovevo fare".