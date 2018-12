Paola Caruso finalmente dice la sua in tv sull’abbandono da parte dell’ex compagno, nonché padre del proprio bambino Francesco Caserta. Ospite a “Domenica Live” ripercorre le fasi della loro relazione: dalla scoperta della gravidanza alle liti con la suocera e la cognata. Fino al giorno della rottura, quando sono arrivati i Carabinieri a cacciarla dalla casa in cui viveva con l’ex fidanzato.



La showgirl, che aveva scoperto di aspettare un bimbo durante la sua esperienza a “Pechino Express”, cercava di raccontare come si erano svolte le cose tra loro dopo l’inspiegabile separazione. Ma qualcosa va storto: Paola inizia ad agitarsi e Barbara D’Urso prova a calmarla mentre lei piange.



Poi manda in onda un video per dare il tempo alla futura mamma di tranquillizzarsi, ma quando tornano in studio, Paola è ancora troppo scossa per continuare l’intervista e la conduttrice decide di sospenderla, dandole la sua parola di accoglierla ancora nella puntata di “Domenica Live” della prossima settimana.