In quei mesi Beatrice ed Eugenia sono rimaste il suo riferimento più saldo. Eugenia, 36 anni, ha dato il benvenuto in estate alla terza figlia, Adelaide, avuta con il marito, e la madre è tornata in patria non molto dopo l'arrivo della nipotina, tassello importante per una famiglia che ha vissuto parecchie svolte. Beatrice, 38 anni, le era già stata vicina ad agosto, presente al funerale di McNally. La loro presenza alla cerimonia, in un periodo in cui la madre ha scelto la discrezione e la famiglia ha cambiato volto più di una volta, pesa più di molte parole.

