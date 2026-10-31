Addio speciale

Sarah Ferguson riappare in pubblico a Londra dopo 6 mesi: ecco in quale occasione

L'ex duchessa di York è stata fotografata alla commemorazione di Paddy McNally dopo un lungo periodo di riservatezza

31 Ott 2026 - 11:02
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Sarah Ferguson © Instagram

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Mezzo anno senza una sola immagine ufficiale, poi un giovedì di fine ottobre, il 29, il ritorno che fa notizia. A 67 anni, Sarah Ferguson si è mostrata di nuovo a Londra, durante la cerimonia in memoria di Paddy McNally, l'uomo con cui aveva condiviso un tratto di vita, scomparso a luglio a 88 anni. Accanto a lei le principesse Beatrice ed Eugenia, ciascuna con il proprio marito: una comparsa carica di significato, dopo mesi complicati per la donna che fu moglie di Andrea Mountbatten-Windsor, rimasta lontana dai riflettori per via delle polemiche sui suoi trascorsi con Jeffrey Epstein.

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A St. Paul, sottobraccio al genero Jack

 La funzione si è svolta a St. Paul, la chiesa di Knightsbridge, per salutare un amico che le era rimasto accanto nel tempo, oltre la fine del loro rapporto sentimentale. Nelle fotografie Ferguson sta in mezzo ai familiari e appare molto vicina al genero Jack Brooksbank, sposo di Eugenia, con cui passeggia a braccetto.

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Dal suo rientro nel Regno Unito, a fine agosto, è il primo momento in cui viene ripresa in pubblico: gli scatti precedenti erano di aprile, in una stazione sciistica austriaca. Nei primi mesi dell'anno, del resto, aveva scelto di stare tra le Alpi dell'Austria, distante da impegni ufficiali e serate mondane, quasi a voler sparire per un po' dalla scena e lasciar passare la tempesta mediatica.

Le figlie di Sarah Ferguson, un punto fermo tra un lutto e una nascita

 Il silenzio di Sarah coincideva con una fase delicata: la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein, il finanziere americano scomparso nel 2019 dopo la condanna per reati sessuali, aveva riaperto il dibattito, coinvolgendo pure l'ex marito. Lei non risulta accusata di alcun illecito, ma l'attenzione dei media l'aveva spinta a un profilo basso.

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In quei mesi Beatrice ed Eugenia sono rimaste il suo riferimento più saldo. Eugenia, 36 anni, ha dato il benvenuto in estate alla terza figlia, Adelaide, avuta con il marito, e la madre è tornata in patria non molto dopo l'arrivo della nipotina, tassello importante per una famiglia che ha vissuto parecchie svolte. Beatrice, 38 anni, le era già stata vicina ad agosto, presente al funerale di McNally. La loro presenza alla cerimonia, in un periodo in cui la madre ha scelto la discrezione e la famiglia ha cambiato volto più di una volta, pesa più di molte parole.

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